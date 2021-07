🎥 De Gendt doet samen met Gilbert een Q&A: "Vooral veel afzien, enkel genieten bij het diner"

Thomas De Gendt heeft samen met Philippe Gilbert de tijd genomen om een Q&A te doen en de vragen van wielerfans over de hele wereld te beantwoorden. Dat doen ze in een filmpje dat Lotto Soudal op de tweede rustdag de wereld in stuurde.

In de videoreeks 'Inside the team' hadden ze bij Lotto Soudal Thomas De Gendt en Philippe Gilbert gestrikt voor het beantwoorden van enkele vragen. Zo was de eerste vraag in welke mate er genoten kan worden tijdens een grote ronde dat viel nogal tegen.

"Niet al te veel", antwoordde De Gendt. "Het is vooral veel afzien. In de ploegbus kan het al eens plezant zijn. Maar voor de start van de etappe heb je stress en na de aankomst heb je vermoeid. Het is dus enkel genieten bij het diner."

Naast de Q&A biedt de ploeg ook inzicht in hoe de mechaniekers de rustdag doorbrengen en hoe er gezorgd wordt voor de meest optimale slaapomstandigheden voor de renners.