Champagne voor Lachlan Morton: Australiër reed op sandalen alle ritten en verplaatsingen uit de Tour en haalde Parijs

Wat een stunt van Lachlan Morton! Met sandalen aan reed hij alle ritten uit de Tour en de verplaatsingen deed hij ook nog eens met de fiets. Goed voor een lange lijdensweg waarmee hij geld inzamelt voor World Bicycle Relief. Morton is voorbije nacht toegekomen in Parijs.

De Alt Tour, zo werd het genoemd. En wat een alternatieve versie van de Tour de France was het. Nadat Morton vernam dat hij niet tot de selectie van EF Education-Nippo hoorde, ging hij op zoek naar de originele spirit van de Tour en besloot hij op zijn eentje alle etappes van de Tour af te leggen. Daarnaast deed de Australiër ook alle verplaatsingen die het peloton aflegt met de bus of het vliegtuig met de fiets.

Morton nam ondertussen ook nog eens een tent mee waarin hij kon overnachten en het meest frappante van allemaal: tijdens al die uren op de fiets had hij sandalen aan. Vanwege een blessure aan zijn voeten zette hij pedalen van een andere fiets op zijn koersfiets en reed hij met sandalen. Zijn tocht is compleet: voorbije nacht kwam Morton aan op de Champs-Élysées.

In totaal legde de renner van EF Education-Nippo 5510 kilometer af in 18 dagen. In die periode overbrugde Morton 65 500 hoogtemeters en zat hij 220 uren op de fiets. Dankzij de Alt Tour haalde hij 359 501 Britse pond op voor World Bicycle Relief.