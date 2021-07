Duidelijke woorden van ex-winnaar Tour de France: "Als Pogacar op zijn fiets blijft zitten, is de Tour de France voorbij"

Volgens Chris Froome is de strijd voor de gele trui voorbij. De Brit, die zelf op de 134ste plaats staat in het algemeen klassement, verwacht namelijk niet dat Tadej Pogacar nog een serieuze inzinking gaat krijgen.

Chris Froome kent een moeilijke periode sinds zijn val enkele jaren geleden. Ook dit seizoen wil het niet lukken en in de Tour de France staat de Brit voorlopig op de 134ste plaats. Volgens de renner van Israel Start-Up Nation is de strijd om de gele trui wel al voorbij.

"Als Pogacar op zijn fiets blijft zitten, is de Tour de France voorbij", vertelde Chris Froome voor de start van de zestiende etappe dinsdag bij Cyclingnews. "Hij heeft zoveel klasse en maturiteit getoond in de positie waarin hij zich bevindt. Met een tijdrit in het verschiet, heeft hij dit in de zak, tenzij er iets catastrofaals met hem gebeurt", aldus de ex-winnaar van de Tour de France.