Jonge Deen van Jumbo-Visma is klaar voor de strijd in de zware etappe van vandaag: "Het wordt een gevecht op de slotklim"

Er staat vandaag een zeer zware etappe op het programma in de Tour de France. De renners krijgen twee beklimmingen van eerste categorie en een slotklim buiten categorie te verwerken.

Jonas Vingegaard, de jonge Deen van Jumbo-Visma, staat op een knappe derde plaats in het algemeen klassement en hij is klaar voor de strijd vandaag. "Het is één van de zwaarste etappes van deze Tour en het zal een gevecht worden op de slotklim", aldus Vingegaard op de website van Jumbo-Visma.

In de zestiende etappe werd Vingegaard alvast goed geholpen door zijn ploegmaats. Jumbo-Visma nam de controle over in de rit, maar een poging om weg te geraken van de concurrenten, was onsuccesvol. "Het team was erg sterk en zorgde ervoor dat ik geen tijd verloor", legde de Deen uit.