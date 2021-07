Nederlander aast op de bolletjestrui: "Ik ga proberen de rit te winnen, want er zijn dubbele bergpunten aan de finish"

In het bergklassement van de Tour de France is het nog steeds razendspannend. Voorlopig is de bolletjestrui voor Wout Poels, maar ook Quintana, Woods, van Aert en Mollema maken nog aanspraak op de trui.

Voorlopig is de bolletjestrui dus voor Wout Poels en de Nederlander wil vandaag maar al te graag zijn trui in de verf zetten in de zware bergetappe. De finish is op een slotklim buiten categorie en daar zijn dubbele punten te verdienen. Poels, die voor Bahrain Victorious rijdt, aast dan ook op de ritzege vandaag. "Ik hoop dat ik de rit kan winnen. Ik ga alvast proberen mee te zijn in de ontsnapping, aangezien er aan de finish dubbele punten te verdienen zijn", aldus Poels en staat te lezen bij Wielerflits.