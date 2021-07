Record van Oliver Naesen is verbroken: Duitse renner van Team Qhubeka-ASSOS maakt indruk met nieuw, straf record

Zaterdag stond er op de Col de Beixalis, via de Tour de Tietema, een nieuwe Wheelie Contest op het programma. Het vorige record stond op naam van Oliver Naesen, maar het record werd het voorbije weekend verpulverd.

Via de Wheelie Contest moeten de renners zo lang mogelijk op één wiel rijden. Het record stond op naam van Oliver Naesen, want onze landgenoot slaagde er in het verleden in om maar liefst 28 meter ver te rijden op één wiel.

Toch werd het record het voorbije weekend verpulverd, want Max Walscheid, de Duitser van Team Qhubeka-ASSOS, haalde het, volgens Het Laatste Nieuws, met maar liefst 174 meter. Een knap resultaat van Walscheid.