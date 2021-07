Carapaz tevreden ondanks derde plek in rit (en wellicht ook in Tour): "Ongelooflijke inspanning van de ploeg"

Richard Carapaz eindigde voor de tweede dag op rij op een derde plek in de Tour de France. Wellicht is dat ook zijn plaats op het podium in Parijs. Niet slecht, maar naar Ineos-normen is dat toch maar magertjes. Carapaz is evenwel niet ontevreden.

Bij Ineos mogen ze ook blij zijn dat de Ecuadoriaan nog hadden om na de blessures bij Thomas mee te doen in het klassement. Ze reden dan ook nog eens vol op kop voor Carapaz in de laatste bergrit. "Ik ben heel blij met de ongelooflijke inspanning van de ploeg. Ons doel was om een etappe te winnen en we zijn tot het einde blijven proberen", zegt de Giro-winnaar van 2019.

Pogačar en Vingegaard heeft hij er niet af kunnen rijden en dat is natuurlijk ook niet verrassend. "We wisten dat onze rivalen sterker waren en we zijn behoorlijk tevreden met de resultaten die we bereikt hebben. We hadden niets te verliezen. Het was een zware etappe. Het resultaat was goed, want we kwamen in aanmerking voor de ritzege."

PODIUM LIGT VAST

Wat staat er nu nog te gebeuren in de Tour de France? "Er zijn nog een paar dagen over. Alles is mogelijk, maar ik denk dat het podium zo goed als vastligt."