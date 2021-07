Edward Theuns en Trek-Segafredo kunnen Mohoric niet van tweede ritzege houden: "Waren met 3 maar hadden de benen niet"

Trek-Segafredo was goed vertegenwoordigd in de juiste ontsnapping van de 19e etappe van de Tour de France maar kwam uiteindelijk niet verder dan een 6e plaats met Edward Theuns.

Een vlakke etappe van 200 kilometer werd uiteindelijk nog een echte uitputtingsslag. De eerste wedstrijduren lag de snelheid zeer hoog omdat het peloton de vluchters niet te veel ruimte wou geven. Toen het vluchtersaantal aandikte, kreeg het peloton wel rust maar moest de oorlog vooraan nog beginnen.

In die oorlog vooraan had Trek-Segafredo met Julien Bernard, Jasper Stuyven en Edward Theuns drie ijzers in het vuur. Maar Mohoric bleek dan toch te sterk te zijn.

"We hebben alles gedaan wat we konden om de aanvallen te counteren. Aan het einde van zo'n etappe van 200km die razendsnel ging, doen de benen enorm veel pijn. We waren met drie mee maar de benen waren niet goed genoeg", vertelt Edward Theuns.

"We wisten dat vandaag de dag was om onze kans te wagen met een ontsnapping. Onze kansen op ritwinst liggen ook hoger in zulke etappes dan dat we wachten op een massasprint. Maar het was echt enorm zwaar", besluit hij.