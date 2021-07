Kritiek op tactische keuze Jumbo-Visma: "Dat is het autistische wielrennen" en "Pogačar zat te fluiten in zijn wiel"

Tadej Pogačar is ontegensprekelijk de beste in deze Tour. Maar doen ze er bij teams als Jumbo-Visma er wel alles aan om het hem moeilijk te maken? Een opvallend moment in de achttiende Tourrit wekte meteen de aandacht van de analisten.

Na een versnelling van Pogačar op Luz Ardiden kon aanvankelijk vier man nog volgen: Vingegaard, diens ploegmaat Kuss, Carapaz en Mas. Vervolgens ging Kuss op kop rijden. In Vive le Vélo begrepen ze niet meteen waarom. "Ik snap niet wat er toen gebeurde. Dat is toch een beetje het autistische wielrennen dat je de laatste tijd heel veel ziet", keek Bram Tankink er raar van op. De Nederlander ziet er een soort gewoonte in. "Er zijn vier kopmannen en een knecht en dus moet de knecht dan maar op kop gaan rijden. Waarom? Uiteindelijk helpt hij gewoon Pogačar. Als je Pogačar de hele tijd op kop laat rijden zal hij ook nog altijd de sterkste zijn, maar dan ziet het er in elk geval anders uit." VAN ACHTERUIT DEMARREREN Ook Dirk De Wolf kon zich vinden in het standpunt van Tankink. "Kuss moest daar niet op kop rijden, hij had van achteren uit moeten demarreren. Hij was misschien niet weg geraakt, maar Pogačar had misschien ook niet meteen gereageerd. Nu speelde hij Pogačar echt in de kaart, die zat te fluiten in zijn wiel."