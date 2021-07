Medekoersdirecteur Bram Tankink bevestigt annulatie Nederlandse eendagskoers door wateroverlast

De wateroverlast in België en Nederland heeft ook zijn invloed op de koers. Zo kan de Nederlandse eendagskoers Volta Limburg Classic niet doorgaan ten gevolge van de schade door de massale regenval. Dat heeft voormalig profwielrenner Bram Tankink bevestigd.

De Volta Limburg Classic zou in principe komende zondag gereden worden. Donderdagochtend kwam de editie al in gevaar omdat een groot deel van het parcours onberijdbaar zou zijn. Bram Tankink, medekoersdirecteur, bevestigde in Vive le Vélo dat de koers niet doorgaat.

WIELRENNEN RELATIEF

"Alle begrip daarvoor", zegt de voormalig wielrenner. "Dit maakt het wielrennen ook opnieuw relatief. We leven mee met de getroffenen in Nederland en natuurlijk ook in België". Het is al voor het tweede jaar op rij dat de Volta Limburg Classic. Vorig jaar kwam de annulatie er door de coronacrisis.

Tankink werd in 2019 medekoersdirecteur van de eendagskoers, maar wacht dus nog op de eerste editie die hij in die functie kan meemaken.