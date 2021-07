Cian Uijtdebroeks bewijst talent met Belgische tijdrittitel bij junioren, Bossuyt klopt De Wilde bij dames beloften

Van de 18-jarige Cian Uijtdebroeks weten we dat hij een groot talent is. De Belgische tijdrittitel bij de junioren behoort hem alvast toe, want Uijtdebroeks werd zaterdag in Koksijde Belgisch kampioen in het werk tegen de klok. Bij de dames beloften won Shari Bossuyt.

Cian Uijtdebroeks rijdt bij de opleidingsploeg van Bora-Hansgrohe en zal volgend jaar als neoprof deel uitmaken van het WorldTour-team. Dat tijdrijden één van zijn kwaliteiten is, bewees hij ondertussen nog een keertje op het BK tijdrijden voor junioren. Op een afstand van 23,68 kilometer was Uijtdebroeks zestien seconden sneller dan zijn naaste belager. Dat was Alec Segaert, een jongeman van dezelfde leeftijd als Uijtdebroeks. Op het BK tijdrijden voor junioren moest Segaert het dus stellen met de zilveren medaille. Jonathan Vervenne pakte brons en moest 29 seconden toegeven op Uijtdebroeks. GEEN MAAT OP BOSSUYT BIJ DAMES BELOFTEN Ook de dames beloften werkten hun tijdritkampioenschap af en reden eenzelfde afstand. Er stond geen maat op Shari Bossuyt, die liefst 56 seconden rapper was dan Julie De Wilde en meer dan een minuut over had op bronzen medaillewinnares Alana Castrique. Een knappe prestatie van Bossuyt, want De Wilde stond op het BK tijdrijden voor elite ook op het podium.