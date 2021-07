Dit is wellicht top 10 van Tour de France 2021: Pogačar wint met 5 minuten voorsprong, Teuns beste Belg voor Van Aert

Met enkel nog de rit naar Parijs voor de boeg ligt de top tien in de Tour de France vast. Tadej Pogačar gaat zich zondagavond voor het tweede jaar op rij de Tourwinnaar kunnen noemen. De tijdrit leverde deze keer geen thriller op. Met vijf minuten voorsprong wint Pogačar de Tour.

Dan mag de vuist al eens de lucht in. Drie weken lang heerste Pogačar over het deelnemersveld in de Tour de France. Op 22-jarige leeftijd zal hij na dit weekend al twee keer de Tour gewonnen hebben. De fenomenale Sloveen zag revelatie Vingegaard nog wat dichter komen in de tijdrit. Nuja, dichter: de titelverdediger houdt 5 minuten en 20 seconden over.

© photonews

Wel knap dat Vingegaard op die manier op stond bij Jumbo-Visma nadat Primož Roglič letterlijk wegviel. De derde plaats is de plek waar Richard Carapaz thuishoort in deze Tour. Het podium wijzigde niet meer op weg naar Saint-Émilion. Sterker nog: in de volledige top tien waren er geen positiewissels te noteren.

Eigenlijk was er enkel nog een klein beetje spanning voor de vierde plaats: Kelderman naderde nog op O'Connor, maar de Australiër van AG2R hield met elf seconden zijn vierde plek vast. Ook O'Connor is een aangename verrassing uit de Tour de France van 2021. Met Kelderman eindigt er wel een Nederlander in de top vijf, ook knap. Komt iedereen in dezelfde tijd binnen in Parijs, dan is dit de top tien in het eindklassement:

1. Tadej Pogačar

2. Jonas Vingegaard 5'20"

3. Richard Carapaz 7'03"

4. Ben O'Connor 10'02"

5. Wilco Kelderman 10'13"

6. Enric Mas 11'13"

7. Alexey Lutsenko 12'23"

8. Guillaume Martin 15'33"

9. Pello Bilbao 16'04"

10. Rigoberto Urán 18'34"

Beste Belg: Dylan Teuns zal overigens eindigen als beste Belg in het klassement op een zeventiende plaats. Er is ook nog een tweede Belg in de top twintig: Wout van Aert staat na drie weken Tour de France negentiende. Van Aert is ook de laatste renner die binnen het uur van gele trui Pogačar staat.