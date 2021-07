Patrick Lefevere denkt het zijne van politie-inval bij Bahrein: "Als de Fransen niet winnen, probeert politie dat in hun plaats"

Patrick Lefevere kijkt van niets meer op in de Ronde van Frankrijk. Ook de politie die binnenviel in het hotel van Bahrain-Victorious, was voor Lefevere geen opzienbarend feit.

"L'histoire se répète", vindt Lefevere van het voorval: De geschiedenis herhaalt zich. De modale wielerfan vergeet het weleens maar het is niet de eerste keer dat de politie binnenvalt bij een ploeg in het midden van de Tour de France. Vorig jaar was er nog zo'n 'raid' bij Arkea-Samsic.

Tien jaar geleden was het Quick-Step van Lefevere nog de ploeg die de politie op bezoek kreeg in de Tour. "In 2011 wilde de politie per se de bus doorzoeken. Die bus moest en zou naar het politiebureau overgebracht worden, waar de pers al stond te wachten natuurlijk", klinkt het in zijn wekelijkse column voor Het Nieuwsblad.

"We hadden eerder die Tour een stuk van de vloer opengemaakt om een probleem aan de douche te herstellen. Je zag dat natuurlijk nog en dat vonden de gendarmes heel verdacht: een dubbele bodem in de bus van Quick.Step. Maar ja... Als de Fransen de Tour niet winnen, probeert de politie dat in hun plaats", besluit Lefevere veelzeggend.