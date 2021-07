Bakelants spreekt klare taal: "Als hij niet wint, dan heeft de Belgische ploeg gefaald"

Voor Jan Bakelants is er maar één favoriet om de Olympische wegrit in Tokio te winnen, al moeten de Belgen dat wel als ploeg klaren.

Voor Jan Bakelants is er geen twijfel dat Wout van Aert op de weg Olympisch kampioen moet worden. Zijn prestaties in het slotweekend van de Tour de France hebben daar zelfs niks mee te maken.

“Los van de twee zeges in het slotweekend is Wout dé te kloppen man. Na de rit naar Luz-Ardiden wist ik genoeg. Tot halfweg de slotklim volgde hij zonder moeite mannen van zestig kilogram”, zegt Bakelants aan Het Nieuwsblad.

Al moeten de Belgen in Tokio wel het spelletje tactisch goed uitspelen. “De laatste klim op het parcours van de wegrit is steil, maar niemand zal Wout daar losrijden. Eenmaal op de top moeten Remco en de andere Belgen op kop van het peloton beginnen te rijden en is het kat in het bakje. Als Wout de wegrit niet wint, dan heeft de Belgische ploeg gefaald wegens hem niet genoeg gesteund.”