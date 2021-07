Renaat Schotte waagt een gok: Van Aert, Ganna of toch maar Evenepoel in Olympische tijdrit?

Wout van Aert vertrok na zijn triomfweekend in de Tour de France zondagavond nog richting Tokio voor de Olympische Spelen. Is hij de grote favoriet voor de Olympische tijdrit?

Het vertrouwen is door de overwinningen in de Ronde van Frankrijk gigantisch groot, al is het maar de vraag wat de benen zullen zeggen na zo’n ronde. “Dit geeft veel vertrouwen om naar de olympische tijdrit toe te werken. In Tokio zullen de omstandigheden nog zwaarder zijn. Het was vandaag warm, maar in Tokio is het ook heel vochtig. Het is ook een veel lastigere tijdrit. Het is enerzijds moeilijk te vergelijken, maar anderzijds was dit natuurlijk een prachtige generale repetitie", liet Van Aert weten aan Sporza.

Grote concurrent Filippo Ganna zit momenteel nog niet in Tokio, maar rijdt in de Settimana Ciclistica Italiana op het Italiaanse eiland Sardinië. "Ik vind het eerlijk gezegd een verbazende keuze. Maar hij is er altijd op de grote afspraken, dus hij zal zeker een van de grootste concurrenten zijn. Ik denk dat Ganna de wegrit niet rijdt, misschien hoeft hij er daarom ook niet te vroeg te zijn."

Renaat Schotte waagt een gokje over de Olympische tijdrit: Van Aert, Evenepoel of Ganna? "Ik denk Remco Evenepoel, zijn profiel leunt beter aan bij zo'n zwaar parcours. Ik denk dat het in het voordeel is van heel goede klassementsrenners die een goede tijdrit hebben. Dan denk ik ook aan Roglic. Maar het blijft een tijdrit en er zullen ook veel snelle stukken zijn. Ik geef me natuurlijk niet gewonnen, maar ik denk dat zij een streep voor hebben."