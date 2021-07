Tien jaar later pronkt Mark Cavendish opnieuw in groene trui: "Ik hou er nog altijd van om met de fiets te rijden"

Wie zou Cavendish op zijn lijstje gezet hebben als kanshebbers voor de groene trui? Tien jaar geleden, in zijn topperiode, was het Cavendish één keer gelukt om het puntenklassement in de Tour te winnen. In 2021 speelde de Brit het warempel een tweede keer klaar.

"Ik ben zo blij om tien jaar later in Parijs weer in de groene trui te staan", is de logische reactie van Mark Cavendish. "De andere groene trui kan ik mij bijna niet herinneren, dat is al zo lang geleden. Het had mooi geweest om het af te ronden met een overwinning, maar het is wat het is. Het was wat chaotisch in de finale. Ik hield er niet van."

Deze groep ga ik nooit vergeten

De laatste rit was dan wel geen meevaller, de Tour de France in zijn geheel was wel een succes. "We hebben met acht man Parijs bereikt. Tim Declercq mist wel wat stukken", lacht Cavendish. "We hebben met de ploeg mooie herinneringen gemaakt. Het zijn drie emotionele weken geweest. Deze drie weken ga ik nog lang onthouden. Deze groep ga ik nooit vergeten: de renners, het management, de staff."

Dat verdient toch wel een klein feestje. "Ik ga nu genieten met mijn familie. Het is leuk om mijn kinderen weer te zien Voor twee van hen is het de eerste keer op de Champs-Élysées." Iedereen wil natuurlijk weten: hoe ziet de toekomst van Cav er uit? "Ik weet eerlijk gezegd niet wat er nog te gebeuren staat." Eén ding geeft hij wel nog mee: "Ik hou er nog altijd van om met de fiets te rijden."