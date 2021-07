Deceuninck-Quick-Step kan na vier maanden opnieuw op Italiaan rekenen: "Ben zeer blij om terug te zijn na zo'n lange periode"

Goed nieuws voor Deceuninck-Quick-Step. De Belgische wielerploeg kan namelijk opnieuw rekenen op de Italiaan Andrea Bagioli. Door knieproblemen en een operatie was Bagioli er de voorbije maanden niet bij.

Op de Twitterpagina van Deceuninck-Quick-Step laat Bagioli weten dat hij blij is om terug te zijn. "Ik ben zeer blij om terug te zijn na zo'n lange periode. Ik zal er alles aan doen om de ploeg aan een overwinning te helpen", aldus Bagioli.

We are so happy to have @AndreaBagioli back in action for #TheWolfpack after more than four months at this week’s#ethiastourdewallonie2021 😃 pic.twitter.com/hH0owmcPCi