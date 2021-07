Deceuninck-Quick.Step komt met update over Pieter Serry na opgave in Ronde van Wallonië

Deeuninck-Quick.Step doet het in de Ronde van Wallonië na dag 1 al met een man minder: Pieter Serry heeft moeten opgeven in de openingsetappe. Inmiddels werd Serry ook al verder onderzocht en is er tevens een diagnose gesteld.

De eerste dag van Serry in de Ronde van Wallonië is exact wat je niet wil beleven: moeten opgeven als gevolg van een valpartij. De crash gebeurde met nog zo'n zeventig kilometer te gaan in de eerse etappe tot aankomstplaats Héron. GEKNEUSDE RIB Op zijn webstek heeft Deceuninck-Quick.Step een nieuwe update geplaatst over zijn 32-jarige renner, die nog een overeenkomst heeft tot het einde van het jaar. Serry is onderzocht geweest en er werd bij hem een gekneusde rib vastgesteld. Pieter Serry zal dus de tijd moeten nemen om zijn rib te laten helen. De Ronde van Wallonië was zijn eerste wedstrijd in exact een maand, nadat hij top twintig reed op het BK.