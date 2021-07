Schade na overstromingen heeft invloed op Ronde van Wallonië: tweede etappe gaat niet door

De Ronde van Wallonië gaat op deze dinsdag van start. De tweede etappe is door de schade vanwege de de overstromingen geschrapt. Gezien de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om woensdag van Verviers naar Herve te rijden.

Inmiddels is het zonnetje er alweer doorgekomen, maar vorige week werd België geteisterd door noodweer, met massale regenval die op heel wat plaatsen resulteerde in wateroverlast en schade aan wegen en gebouwen. Verviers, waar de rit van woensdag zou moeten starten, was één van de steden die er het ergst aan toe is.

We blijven solidair met de slachtoffers

Daar is een grote opkuis bezig. Herve is er niet veel beter aan toe. De aankomst van de tweede rit in de Ronde van Wallonië organiseren, is nu niet mogelijk. "Herve kan geen optimale omstandigheden garanderen voor de internationale wielrenners", laat de gemeente weten. "We blijven solidair met de slachtoffers van de overstromingen", bevestigt koersorganisator Christophe Brandt de annulatie van de tweede rit.

Ook voor de etappe van donderdag vindt er een aanpassing plaats. De start zal niet gegeven worden in Plombières. De Ronde van Wallonië trekt zich in de openingsetappe op gang in Genappe. De aankomst van de eerste rit ligt in Héron.