Dylan Groenewegen zeer tevreden na overwinning: "Bedankt aan de mannen die er alles aan hebben gedaan om ons te laten juichen"

Dylan Groenewegen kan het nog. In de Ronde van Wallonië was de Nederlander van Jumbo-Visma namelijk de snelste in de massasprint. Het is zijn eerste overwinning sinds hij terug in koers is.

Dylan Groenewegen heeft een goede indruk gemaakt in de eerste etappe van de Ronde van Wallonië. De sprinter van Jumbo-Visma liet flitsen zien van de Groenewegen van vroeger en hij haalde zo uiteindelijk ook de zege binnen. Het was de eerste zege van Groenewegen sinds hij terug in koers is. Hij was er namelijk een lange tijd niet bij na de crash van hem en Jakobsen in de Ronde van Polen. Uiteraard was de Nederlander zeer tevreden met deze overwinning. "Yesssss! Bedankt aan de mannen van Jumbo-Visma die er alles aan hebben gedaan om ons te laten juichen", aldus Groenewegen op Twitter. Yesssss!🔥



Bedankt aan de mannen van @JumboVismaRoad die er alles aan hebben gedaan om ons te laten juichen. 🙏🏻 pic.twitter.com/e2MRoNCqlw — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) July 20, 2021