Mark Cavendish kan het ook in België: Brit haalt het voor twee Belgen in na-Tourcriterium Roeselare

Mark Cavendish heeft na zijn goede prestaties in de Tour de France nog een overwinning toegevoegd aan zijn palmares. De Britse sprinter was namelijk de snelste in het na-Tourcriterium van Roeselare.

Dinsdag stond het na-Tourcriterium van Roeselare op het programma. Er stond heel wat mooi volk aan de start, want naast Mark Cavendish kon de organisatie ook sprinters zoals Tim Merlier en Jasper Philipsen binnenhalen. Philipsen moest na zijn zes ereplaatsen in de Tour opnieuw tevreden zijn met een plaats op het podium, want hij eindigde op de derde plaats. Cavendish was dus de snelste, terwijl Merlier op de tweede plaats eindigde. Dylan Teuns eindigde net naast het podium.