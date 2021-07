Mooi gebaar van Deceuninck-Quick-Step voor mensen die te maken kregen met het noodweer: Belgische wielerformatie veilt shirt en opbrengst gaat naar het Rode Kruis

Mooi gebaar van Deceuninck-Quick-Step. De Belgische wielerformatie heeft namelijk een shirt door iedereen laten signeren en er zal een veiling plaatsvinden voor de tenue. De opbrengst zal integraal naar het Rode Kruis Vlaanderen gaan.

As we want to help the people affected by last week's severe floods, our #ethiastourdewallonie2021 riders have signed a team jersey which will be on auction until July 28, with the profits set to go to Red Cross Flanders.



Show your support here: https://t.co/MQTBCOrA99 pic.twitter.com/KWYLxeWWx1