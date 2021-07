OFFICIEEL: Deceuninck-Quick-Step verlengt contract van Belgische meesterknecht

Tim Declercq is al jaren één van de vaste waardes in het team van Deceuninck-Quick-Step. Ook al heeft hij nog geen grote overwinningen kunnen binnenhalen, is Declercq wel één van de sterkhouders binnen het team.

Bij Deceuninck-Quick-Step zijn ze dan ook zeer tevreden over Tim Declercq en daarom heeft de ploeg beslist om het contract van onze landgenoot te verlengen. Daardoor zal hij zeker tot 2023 uitkomen voor Deceuninck-Quick-Step.

Excellent news for #TheWolfpack family!



The amazing @Tim_Declercq has signed a new contract that will see him stay with the team until the end of 2023: https://t.co/4O2e1KQmYf

Photo: @GettySport pic.twitter.com/6aN8Ew5FIG