Van Aert kon ook in aanloop naar Spelen rekenen op vaste verzorger (en peter van Georges): "Veel voor hem te rapen"

Ook zijn entourage is benieuwd naar wat Wout van Aert kan in Tokio. Met zijn vaste verzorger heeft hij al heel wat mooie momenten beleefd. Wesley Theunis is naast een goede vriend van Van Aert ook peter van diens zoon. Dat wil al wel wat zeggen.

In HLN legt Van Aert uit hoe dat peterschap tot stand is gekomen. "'t Is niet dat we allebei afzonderlijk iemand hebben gekozen, maar Sarah opteerde spontaan voor haar beste vriendin als meter. En zelf twijfelde ik geen moment over Wes. Ik vond het wel spannend om hem dat te vragen. Heel blij dat hij 'ja' zei. 't Is niet dat hij veel heeft met kindjes of dat hij daar voortdurend mee bezig is. Toch is hij een geweldige peter voor onze Georges."

MET MOND VOL TANDEN

"Ik had die vraag totaal niet verwacht", bekent Theunis. "Ik moet zeggen dat ik toen wel even een paar minuten met mijn mond vol tanden heb gezeten. In die mate dat Wout aan het twijfelen sloeg of ik het wel zou doen. Maar... ja, dus. Met veel plezier."

Van Aert en Theunis hebben een hechte band, die aangesterkt is door de vele emoties die de koers bij mensen losmaakt. "We beleven samen toch wel mooie, heftige momenten. Laatste nog, na zijn Tourritzege in Maulaucène, liepen de emoties hoog op. Ik leef enorm hard met hem mee, dan is dat logisch", zegt Theunis.

PRIMA LAATSTE TOURWEEK

Wat denkt de verzorger over de kansen van Wout van Aert op de Olympische Spelen in Tokio? "Het zal een beetje van de omstandigheden afhangen, maar na die prima laatste Tourweek denk ik dat er voor hem veel te rapen valt. Hij is in elk geval met een goed gevoel naar hier gekomen."