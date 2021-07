Wat zeggen de drie andere Belgen over de kopmannen? "Wout maakt op elk terrein kans, Remco een geval apart"

Kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel spraken al met de pers. De drie andere Belgen in de selectie voor de olympische wegrit, hebben uiteraard ook hun kijk op de zaak. Greg Van Avermaet, Tiesj Benoot en Mauri Vansevenant blikken vooruit.

In HLN komen ze alle drie aan het woord. Van Avermaet heeft in de Tour Wout van Aert van dichtbij bezig gezien. "Ongezien wat Wout daar deed, hij heeft de supervorm te pakken en maakt op elk terrein kans. En Remco is een geval apart. Hij heeft hier hard naartoe gewerkt en vindt een parcours op zijn maat. De ploeg is sterker dan die van Rio", besluit de huidige olympische kampioen.

© photonews

Tiesj Benoot is na zijn opgave in de Tour goed hersteld van zijn rugpijn. "Dit is mijn eerste grote kampioenschap ooit met twee topfavorieten in de ploeg. Ze hebben elk hun wapens: Wout zijn spurt, Remco zijn klimtalent. Het wordt zaak om zo fris mogelijk aan de Mikuni te beginnen. En hopen dat Pogacar last heeft van decompressie", lacht Benoot.

De benjamin van de ploeg is Mauri Vansevenant. "Remco heeft hier echt naartoe geleefd en Wout werd in de Tour alleen maar sterker. Ik zal hen zo lang mogelijk bijstaan. Beetje controle houden, onverwachte wendingen oplossen. Het wordt een loodzware koers. Onderschat ook de hitte niet. Die kan tot rare dingen leiden."