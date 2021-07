Bradley Wiggins heeft zijn twijfels over een mogelijke gouden medaille voor Pogacar op de Olympische Spelen: "Hij zal zware concurrentie krijgen van Wout van Aert"

Tadej Pogacar maakte heel wat indruk op de Olympische Spelen en is dan ook één van de topfavorieten om goud te pakken in de Olympische wegrit. Toch ziet Wiggins hem niet als één van de favorieten.

"Als iemand het kan, is het wel Tadej Pogacar. Hij zag er fris uit", legde Wiggins eerst uit. "Maar hij zal door iedereen in de gaten gehouden worden en hij zal concurrentie krijgen van Wout van Aert, want hij kwam ook sterk uit de Tour de France", staat te lezen bij Sporza.

Volgens Wiggins zullen er ook weinig renners overblijven in de finale. "Weinig renners hebben tijd gehad om zich aan te passen na de Tour. Het zal zich zeker laten voelen op het parcours en in deze hitte", aldus Wiggins.