Vier renners, maar geen landgenoten, in de aanval in de vierde etappe van de Ronde van Wallonië

In de Ronde van Wallonië zijn de renners al toe aan de vierde etappe. De rit is ondertussen al onderweg en er zitten vier renners in de vlucht van de dag. Het gaat om Valerio Conti, Lucas Eriksson, Alexis Gougeard en Romain Seigle.

Vandaag moeten de sprinters opnieuw een kans krijgen in de Ronde van Wallonië en dus probeert het peloton de vier koplopers te controleren. De vier vluchters voor vandaag zijn Valerio Conti, Lucas Eriksson, Alexis Gougeard en Romain Seigle. Vooral Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step zullen het heft in handen willen nemen in het peloton, want met Groenewegen en Jakobsen hebben ze beide al een ritwinnaar in deze rittenkoers. Ook Trek-Segafredo zal voor leider Quinn Simmons de vlucht willen controleren.