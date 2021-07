Belgische coach van Pidcock emotioneel na olympische triomf: "Enorme ontlading, Tom is als een zoon voor mij"

Tom Pidcock heeft naast zichzelf ook zijn coach zeer blij gemaakt met zijn triomf in Tokio. Dat is de Belg Kurt Bogaerts. Die is nu al enkele jaren de mentor van Pidcock en loodste de Brit door de moeilijke momenten die er de voorbije maanden toch geweest zijn.

"Dit doet veel deugd. Zeker na waar we de laatste weken zijn doorgegaan door die blessure", reageert een emotionele Bogaerts bij Het Laatste Nieuws. "Het is ongelofelijk. Ik kan dit niet beschrijven. Zoveel mensen hadden het met Covid en de bijhorende lockdown moeilijk. We hadden de laatste maanden zoveel vragen. Het is straf dat we kónden racen. Dit is een enorme ontlading."

ZES WEKEN OP EEN BERG

De band tussen de twee is ook enorm hecht. "Tom is zoals een zoon voor mij. Dit overstijgt alles. Ik krijg enorm veel steun van thuis uit. Ik mag zes weken op een berg leven met Tom. Mijn vriendin, haar kinderen en mijn ouders snappen dat. Voor die kinderen betekent deze overwinning ook enorm veel. Zij zien Tom als een broer. Hij is dan ook een crème van een gast."

Op zijn 21ste is Pidcock al olympisch kampioen, wat kan hij nog allemaal voor mekaar krijgen? "Ik denk dat er veel mogelijk is. We moeten verder doen waarmee we bezig zijn. De carrière stap voor stap opbouwen. Wat er ook gebeurt: het is een jonge gast van 21. Ik vergelijk hem met een slimme student. Die zou naar de universiteit gaan en mikken op een master en doctoraat."

VRIJHEID OM FOUTEN TE MAKEN

Bogaerts wil Pidcock ook de ruimte gunnen om fouten te maken. "Voor je het weet ben je dan 25. Die tijd moeten we ook Tom gunnen. Een jonge gast maakt fouten. Hij moet die vrijheid behouden. Eens hij 25 is mogen we meer eisen. Tot dan vecht ik ervoor dat hij een jonge kerel blijft." Eerst is het tijd voor familie. "Hij heef zijn vriendin en ouders al weken niet gezien. Hij moet tijd gaan spenderen met hem."