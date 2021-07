Ineos viert mee met Tom Pidcock: "Het was episch, niets minder dan dat"

Na de zege van Tom Pidcock in de cross-country hebben ze bij Ineos er een olympische kampioen bij. De ploeg zag Carapaz al goud pakken in de wegrit en Pidcock deed nu hetzelfde op de mountainbike. Op de Spelen gelden dan wel de wetten van de landenteams, Ineos doet zo mooie zaken.

In één klap heeft het Britse topteam er twee olympische kampioenen bij, want Pidcock rijdt op de weg ook voor Ineos. Zo was hij dit jaar op de weg al de beste in de Brabantse Pijl. Geen enkele overwinning op de weg of in het veld zal echter in de buurt komen van zijn triomftocht in de cross-country op de Olympische Spelen.

Bij Ineos leefden ze wel volop mee met Pidcock en dat was ook te merken aan het Twitteraccount van de wielerformatie. Een reeks tweets volgde op de voet hoe Pidcock uitstekend van start ging, een voorprong uitbouwde en het uiteindelijk ook afmaakte. "Gewoon ongelooflijk, Tom Pidcock behaalt een sensationale overwinning!"

"Het was episch, niets minder dan dat", staat in één van de tweets te lezen. Er werd ook nog eens verwezen naar de val van Pidcock op training, die ze bij Ineos uiteraard van op de eerste rij meemaakten. "Acht korte weken na zijn sleutelbeenbreuk doet Tom Pidcock dit."