Wout van Aert recht door zee: "Dat mag geen excuus zijn woensdag"

Wout van Aert mikt woensdag in de Olympische tijdrit resoluut op een gouden medaille. Excuses mogen niet aan de orde zijn.

Woensdag wordt in Tokio de Olympische tijdrit gereden. Op papier oogt het parcours een pak minder zwaar dan de wegrit.

De tijdrit gaat over twee rondjes van 22,1 kilometer, opnieuw in de buurt van de Fuji Speedway. Toch is en blijft het een lastig parcours met 841 hoogtemeters.

Ook woensdag moet Van Aert vol voor de medailles gaan. Wat er in de wegrit gebeurde, dat mag nu niet meer meetellen.

Enige doelstelling: een gouden plak. “Dat anderen zich gespaard hebben, mag woensdag geen excuus zijn”, zegt Wout van Aert aan Het Nieuwsblad. “Ik ga nu een paar dagen rust nemen, hoop dat ik woensdag weer dezelfde benen heb en dan probeer ik het gewoon opnieuw.”