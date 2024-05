Richard Plugge onthult het grote plan van Visma Lease a Bike voor de komende jaren

Het zijn moeilijke momenten voor Visma Lease a Bike. Toch denkt de ploeg bijzonder hard aan de toekomst.

Wout van Aert en Jonas Vingegaard zitten voorlopig nog in volle revalidatie. Vooral het feit dat de Deen nog niet fit genoeg is, is wel een probleem met het oog op de Tour de France.

Richard Plugge liet weten dat Vingegaard enkel naar de Tour gaat als hij helemaal fit is. Al denkt de grote baas van Visma Lease a Bike ook al hard aan de toekomst, met de komst van onze landgenoot Cian Uijtdebroeks.

“Natuurlijk hebben wij een plan. We weten hoe goed hij is en hoe we hem zo hoog mogelijk in het klassement kunnen krijgen. Daar gaan we alles aan doen en hebben we veel met hem over gepraat”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De nieuwe Primoz Roglic

De verwachtingen zijn groot, zeker in België. Van Uijtdebroeks wordt wat verwacht, na zijn achtste plek van vorig jaar in de Vuelta. En dus moet hij dit jaar beter doen.

“Dat is heel realistisch. Daarom is Cian een verstandige jongen. Een grote ronde is echt een apart vak. Daar moet je langzaam in groeien en veel uren voor maken. Om te ontdekken hoe het is om drie weken lang te presteren, dat kost een paar jaar tijd.”

De vergelijking met Roglic is snel gemaakt. Kan hij even goed of beter worden? “Dat hopen we. Hij heeft alles in zich om een hele grote te worden. Alleen, loopt hij nog wel een heel stuk achter op de ontwikkeling van Primoz. We moeten hem de tijd gunnen opdat hij daar kan komen.”