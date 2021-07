Lotto Soudal stuurt drie landgenoten naar de Ronde van Castilië en León

De selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van Castilië en León is bekendgemaakt. Zo rekent de Belgische wielerformatie op drie landgenoten, want Kobe Goossens, Maxim Van Gils en Xandres Vervloesem zijn geselecteerd.

Daarnaast heeft Lotto Soudal ook nog vier andere renners geselecteerd voor deze Spaanse eendagswedstrijd. Zo zijn ook Filippo Conca, Stefan Oldani, Matthew Holmes en Harry Sweeney geselecteerd.

