OFFICIEEL: Alpecin-Fenix Development Team haalt talentvolle Belg in huis

Alpecin-Fenix Development Team heeft een nieuwe renner binnengehaald voor volgend seizoen. De ploeg heeft zich namelijk versterkt met Simon Dehairs. Hij komt over van GM Recycling Team.

Simon Dehairs heeft een nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen. De jonge Belg gaat namelijk bij het Development Team van Alpecin-Fenix aan de slag. Dehairs komt over van GM Recycling Team.

Dehairs is geen onbekende renner in de wielerwereld, want in 2020 haalde de renner nog de bronzen medaille op het BK Wielrennen voor beloften. De overwinning was toen voor Jordi Meeus, die voor BORA-Hansgrohe uitkomt.