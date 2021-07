Opdoffer na sterke Tour: Brent Van Moer houdt heupbreuk over aan valpartij op training

Een opdoffer voor Brent Van Moer, die in de Tour nog sterk voor de dag kwam. Een valpartij op training heeft hem opgezadeld met een heupbreuk. De komende weken zal Van Moer dus al alleszins niet kunnen koersen. Nadien volgt een nieuwe evaluatie.

Brent Van Moer is één van de revelaties uit het huidige wielerseizoen. Nadat hij in de Ronde van Limburg verkeerd werd gestuurd in de slotkilometer en zijn winstkansen zo in rook zag opgaan, soleerde hij indrukwekkend naar winst in de eerste rit in de Dauphiné. In de Tour was de nog maar 23-jarige renner goed voor twee toptiennoteringen.

Van Moer is dus één van de lichtpunten bij Lotto Soudal, maar zijn ploeg is met onfortuinlijk nieuws naar buiten moeten komen: Van Moer is gevallen op training. Nadien werd een breuk vastgesteld aan zijn linkerheup. Gelukkig is er wel geen operatie noodzakelijk.

Unfortunate news for @Brentvanmoer, who crashed during training and suffered a fracture to his left hip. No surgery is needed, however an initial two-week period of rest awaits Brent, after which the medical staff will re-evaluate the recovery progress. Speedy recovery, Brent! 👊 pic.twitter.com/7m972MKmhR — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 29, 2021

Het spreekt wel van zich dat Van Moer enige tijd aan de kant zal staan. Om te beginnen al twee weken. Nadien zal de medische staf van Lotto Soudal het herstelproces van de renner verder onder de loep nemen.