Belangrijke dag voor Intermarché-WG: ploeg gaat voor winst in Heistse Pijl, Bakelants gaat voor top 10 in San Sebastián

Bij Intermarché-Wanty-Gobert hebben ze de smaak te pakken. In de Heiste Pijl en in San Sebastián wil het doen wat het ook in de tweede rit in de Tour de l'Ain deed: winnen. Of in de Spaanse klassieker toch in de buurt komen. Bakelants en Van der Schueren blikken vooruit.

"Mijn zevende deelname aan deze mooie koers is mijn laatste doel voor ik even de druk van de ketel haal", zegt Jan Bakelants over de Clásica San Sebastián. "Het parcours onderging regelmatig wat veranderingen, maar er zijn niettegenstaande een aantal ijkpunten waarop we ons kunnen richten." Daar gaat Bakelants zich dus op richten. "De finale gaat waarschijnlijk echt van start op de 8 kilometer lange Jaizkibel, want daarna volgt meteen de zware Erlaitz en gaat het vliegensvlug naar de finale beklimming en de finish. Als mijn goede benen deze zaterdag van de partij zijn, hoop ik om mijn topresultaat hier te verbeteren en op een top 10 kans te maken." © photonews In eigen land op het menu zaterdag: de Heistse Pijl. "We trekken naar de Heistse Pijl met het doel om te winnen", kondigt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren aan. "Met deze sterke ploeg is dit een realistisch objectief, al verwacht ik dat het moeilijk wordt om de controle van de twee sprintersploegen van Groenewegen en Jakobsen te doorbreken."