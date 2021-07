Harm Vanhoucke botst op sterke Storer in Tour de l'Ain

Na een lastige tweede etappe vrijdag, stond Harm Vanhoucke op de derde plaats in het klassement. De renner van Lotto-Soudal mocht toch stilletjes hopen op meer. De laatste etappe beloofde echter een slijtageslag te worden in de Franse Alpen met onder andere de Col de Menthières, een klim van zo'n 9 kilometer.

Op die laatste col moest leider George Zimmerman van Circus-Wanty. Op 1 kilometer van de top ontstond een kopgroep met Vanhoucke, Champoussin, Bagioli, Badilatti en Storer. Net voor de top besloot de Australiër aan te vallen.

De laatste tien kilometer was allerminst vlak maar het lukte het achtervolgende groepje niet om dichter bij de Australiër te komen. Storer reed seconde per seconde weg en kwam uiteindelijk met 43 seconden voorsprong op het achtervolgende groepje over de streep. Bagioli werd tweede, Skjelmose derde en Vanhoucke vierde. In het algemeen klassement strandt Vanhoucke op de tweede plaats.

🇫🇷 #TourdelAin



Today's top ten with @Harm_VH in 4th, @andreaskron98 in 9th and @SteffCras in 12th.



Proud of the way you raced the past three days, guys!👊 pic.twitter.com/jBbrEKj7Rb