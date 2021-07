Olympisch kampioen tijdrijden Primož Roglič als een held onthaald in zijn thuisland

Primož Roglič en niet Wout van Aert is olympisch kampioen tijdrijden geworden. In Roglič' thuisland Slovenië was het dus weer tijd voor een feestje. De zoveelste wielertriomf in de laatste laatste jaren voor het kleine landje uit Midden-Europa.

De held is inmiddels weer thuis: Primož Roglič heeft Tokio alweer vaarwel gezegd en is aangekomen in Slovenië. Landen deed hij uiteraard op de luchthaven van Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Zijn thuiskomst ging niet onopgemerkt voorbij. Een pak volk stond Roglič immers op te wachten om hem toe te juichen. Met zijn zoontje op zijn arm groette de nieuwe olympisch kampioen tijdrijden de menigte. Die moet zo'n 1000 wielerfans rijk zijn geweest. Roglič genoot zichtbaar van zijn populariteit en van de vreugde bij zijn landgenoten. Zlati @rogla je doma! 🥇🇸🇮#imamoto #imamotokio #teamslovenia #IfeelSlovenia @SloveniaInfo @kolesarskazveza pic.twitter.com/0DXOomUlUB — Team Slovenia (@TeamSlovenia) July 30, 2021 Zijn gouden medaille kon hij uitgebreid nog eens tonen aan de fans en ook aan de verzamelde pers. Roglič zette het wielrennen in Slovenië op de kaart en zijn olympische titel heeft hem duidelijk nog wat populairder gemaakt.