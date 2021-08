🎥 Wout van Aert denkt terug aan fantastische overwinning: "Ik kan niet geloven dat dit maar één jaar geleden is"

Wout van Aert heeft ondertussen al heel wat fantastische overwinningen behaald. Exact één jaar geleden is het dat hij de Strade Bianche op zijn naam schreef, één van de meest spraakmakende zeges tot dusver van Van Aert. Daar denkt hij met plezier nog eens aan terug.

Ook bij zijn ploeg Jumbo-Visma staan ze stil bij de 'verjaardag' van die speciale zege. "Herinneren jullie dit nog? De geweldige overwinning van Wout van Aert in Siena", staat op de Twitteraccount van de wielerploeg te lezen, met bijhorend filmpje van 1 augustus 2020.

In dat filmpje zijn beelden te zien van Wout van Aert die al juichend naar beneden rijdt naar het passeren van de streep en kan vieren tijdens de podiumceremonie. Ook in de ploegwagen sprak de euforie voor zich. "Je gaat het doen, jongen, je gaat het doen", is te horen. "Klasse, jongen!"

I can’t believe this is only one year ago? 😅 so much happened since then 🤯 https://t.co/gRycFXLjlX — Wout van Aert (@WoutvanAert) August 1, 2021

Wout van Aert reageert op de tweet van Jumbo-Visma. "Ik kan niet geloven dat dit maar één jaar geleden is", lacht Van Aert. "Er is sindsdien zoveel gebeurd." Van Aert soleerde op 1 augustus 2020 naar winst in de Strade Bianche met een halve minuut voorsprong op Formolo.