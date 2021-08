Eerste wereldrecord is al een feit! Duitse dames verpulveren Brits record in de ploegenachtervolging

Er is al een nieuw wereldrecord gevestigd op de Spelen. De Duitse dames knalden het Britse record in de ploegenachtervolging aan flarden. Het baanwielrennen is nog maar net van start gegaan of een eerste topprestatie is zo al geleverd.

Met de ploegenachtervolging brak het eerste onderdeel van het baanwielrennen aan op de Olympische Spelen. Aangezien er al snel geflirt werd met wereldrecords, bleek meteen hoe snel Izu Velodrome - de piste in Izu City waar de wedstrijden in het kader van de Spelen gereden worden - is. En ja hoor, het eerste wereldrecord van deze Olympische Spelen zou niet lang op zich laten wachten. De Duitse vrouwenploeg verpulverde het record dat op naam stond van Groot-Brittanië. Britse rensters hadden dit record nog maar pas op de vorige Spelen in Rio gevestigd. In Rio reden ze 4:10.236. NAGENOEG DRIE SECONDEN SNELLER De Duitse baanwielrensters maakten in Japan brandhout van dat record en gingen nog eens bijna drie volle seconden sneller. De nieuwe recordtijd is nu 4:07.307. Wat een toptijd en wat een baan!