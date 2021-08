Goed nieuws voor Lotto Soudal: topsprinter verlengt zijn contract bij de Belgische wielerploeg

Caleb Ewan zal ook de komende jaren voor overwinningen moeten zorgen bij Lotto Soudal. De Australische topsprinter heeft namelijk zijn contract verlengd bij de Belgische wielerformatie.

Caleb Ewan rijdt sinds 2019 voor Lotto Soudal en hij was al goed voor enkele mooie overwinning voor de Belgische wielerploeg. Zo won hij bijvoorbeeld ritten in de Tour de France en de Giro en werd hij tweede in Milaan-San Remo.

Bij Lotto Soudal zijn ze uiteraard tevreden over Caleb Ewan en beide partijen hebben nu een akkoord gevonden over een verlengd verblijf. Caleb Ewan blijft daardoor al zeker tot 2024 aan het roer bij Lotto Soudal.