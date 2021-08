Opnieuw problemen bij Astana, sponsor vertrekt: "Visie over toekomst van team verschilt"

Na het vertrek van manager Vinokoerov vertrekt nu ook de Canadese cosponsor Premier Tech bij de Kazachse wielerploeg Astana.

Sinds 2017 was Premier Tech actief als sponsor bij Astana. Vorig jaar werden ze zelfs cosponsor bij de Kazachse wielerformatie.

Aan die samenwerking kwam nu een einde en dat is vroeger dan verwacht. Premier Tech blijft wel in het wielrennen als sponsor, maar het is nog niet geweten bij welk team.

"We hadden een coöperatie op lange termijn voor ogen, maar de visie over de toekomst van dit team verschilt tussen Premier Tech en de Kazachse aandeelhouders", zegt Yana Seel, CEO van het team.

Het verdwijnen van Premier Tech heeft geen invloed op het voortbestaan van de ploeg, klinkt het nog.