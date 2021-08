Pool van Ineos (met verleden bij Quick-Step) hangt aan het einde van dit jaar de fiets aan de haak

Een ex-renner van Quick-Step hangt dit jaar de fiets aan de haak. Nu komt hij nog uit voor Ineos, aan het einde van 2021 stopt Michał Gołaś met koersen. Van 2012 tot 2015 reed hij bij Quick-Step, waarna hij de overstap maakte naar het toen genaamde Sky.

De 37-jarige Gołaś is dus inmiddels al enkele jaren één van de helpers bij Ineos. Doorheen zijn carrière wist hij in een paar kortere rittenkoersen ook wel een bergklassement op zijn naam te schrijven. Dit lukte hem in de Ronde van Polen in 2011, in de Ronde van Peking in 2014 en in de Ronde van Wallonië in 2020.

Gołaś won op Belgische bodem ook het Kampioenschap van Vlaanderen in 2015. Zijn grootste individuele triomf was het winnen van het Pools Kampioenschap in 2012. Daarnaast hielp hij ook Sky een ploegentijdrit in de Vuelta winnen in 2016.

A career to be proud of. This season will be @golasmichal's last in the peloton.



Thanks for the memories Michal 👊 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) August 7, 2021

"Ik had nooit gedacht dat ik met mijn carrière zo ver had kunnen geraken. Ik wist dat er vele andere jongens meer getalenteerd waren. Ik vind dat ik bewezen heb dat je door hard te werken je eigen ambities kunt waarmaken", haalt de renner van Ineos veel voldoening uit zijn wielerloopbaan.