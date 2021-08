Zeven medailles maken van 'Tokio 2020' nipt beste naoorlogse Olympische Spelen voor Team Belgium

De balans van 'Tokio 2020' kan opgemaakt worden: Team Belgium veroverde zeven medailles op de Olympische Spelen. Het vooropgestelde doel wordt zo niet gehaald, maar het is nog altijd een historische verwezenlijking van de Belgische olympiërs.

Wout van Aert was de eerste die een prijs reed door de zilveren medaille te veroveren in de wegrit in het wielrennen. Later volgde de bronzen medaille voor judoka Matthias Casse en de gouden medailles voor artistiek gymnaste Nina Derwael, hockeyploeg Red Lions en zevenkampster Nafi Thiam. Met twee bronzen medailles voor de mannenploeg in de landenfinale van de jumping en Bashir Abdi in de marathon werd de rij gesloten.

Het vooropgestelde doel van tien medailles wordt dus niet gehaald. Daar was ook wel enige pech mee gemoeid, want in verschillende disciplines eindigde België op de vierde plaats. Het blijft de meest succesvolle naoorlogse Olympische Spelen voor België. Het is immers van 1948 geleden dat België zeven medailles haalde.

MEER GOUDEN MEDAILLES

En belangrijk verschil ook met 1948: in 2021 behaalde België meer gouden medailles. De gloriemomenten van Derwael, de Red Lions en Thiam geven deze Spelen voor Team Belgium dus die extra glans.