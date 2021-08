OFFICIEEL BORA-Hansgrohe haalt Aleksandr Vlasov binnen: "Gaan voor de Grote Rondes"

Het hing al een hele tijd in de lucht en nu is het ook officieel. Aleksandr Vlasov rijdt volgend seizoen voor BORA-Hansgrohe.

De 25-jarige Rus Aleksandr Vlasov tekende een overeenkomst tot eind 2024 bij BORA-Hansgrohe, zo liet het team weten. De voorbije seizoenen reed Vlasov voor Astana. Dit voorjaar eindigde hij vierde in de Giro d’Italia. Hij werd ook Russisch kampioen tijdrijden.

"Alexandr is zeker een van de grootste talenten op het gebied van etappekoersen en we zijn erg blij dat hij besloten heeft zich bij ons aan te sluiten. Zoals jullie weten, was er interesse van andere ploegen. We zullen zeker onze zinnen zetten op de Grote Rondes met hem. Op middellange termijn is het doel de Tour de France, maar hij moet nog leren en zich verder ontwikkelen, wat misschien makkelijker is in de Giro of Vuelta”, klinkt het bij Team Manager Ralph Denk.

"Ik kijk erg uit naar mijn komende jaren bij BORA-Hansgrohe, maar ik wil ook mijn dank uitspreken voor mijn tijd bij Astana. Het zijn behoorlijk succesvolle seizoenen geweest en mijn eerste stappen in het professionele wielrennen. Nu is het echter tijd voor iets nieuws. Mijn focus ligt definitief op de Grote Rondes. Het zal erom gaan om hard te blijven werken met BORA-Hansgrohe om mezelf te ontwikkelen, want op een dag hoop ik een van de grote drie Grote Rondes te winnen. Maar ik denk ook dat ik enkele kansen zal hebben in zware eendagswedstrijden", zei Alexandr Vlasov.