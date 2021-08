Renner van Intermarché-Wanty-Gobert maakt indruk, maar komt net tekort voor eindoverwinning in Arctic Race of Norway: "De overwinning is twee keer door mijn vingers geglipt"

Het heeft niet mogen zijn voor Odd Christian Eiking in de Arctic Race of Norway. De Noorse renner moest in zijn thuisland namelijk tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement.

In het Arctic Race of Norway werd het een spannende strijd voor de eindzege. Ben Hermans kreeg in de laatste etappe namelijk nog heel wat concurrentie van Odd Christian Eiking, een renner van Intermarché-Wanty-Goubert.

Eiking pakte echter maar twee seconden terug in plaats van vier en eindigt daarom op de tweede plaats in het algemeen klassement. "Het was zeer spannend, maar het resultaat is niet in ons voordeel. De ploeg heeft mij uitstekend geholpen, maar de overwinning is twee keer door mijn vingers geglipt. Het zorgt er alleen maar voor dat ik nog meer wil vechten in de volgende wedstrijden", aldus de Noorse renner op de Twitterpagina van Intermarché-Wanty-Gobert.