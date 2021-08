Geen gemakkelijke Vuelta-selectie voor Lotto Soudal door afwezigheid Ewan en De Buyst

Lotto Soudal rijdt de Ronde van Spanje met een behoorlijke jonge ploeg. Vier van hen debuteren in een grote rittenkoers.

Steff Cras (25), Frederik Frison (29), de Engelsman Matthew Holmes (27), de Deen Andreas Kron (23), Sylvain Moniquet (23), Harm Vanhoucke (24), Maxim Van Gils (21) en Florian Vermeersch (22) zijn de renners voor de Vuelta bij Lotto Soudal.

"Door de afwezigheid van Caleb Ewan en Jasper De Buyst hebben we de selectie voor de Ronde van Spanje wat moeten aanpassen, waardoor de ploeg nu meer gericht is op het klimwerk", klinkt het bij sportdirecteur Nikolas Maes.

Lotto Soudal trekt naar de Vuelta met specifieke doelstellingen. “Opgeteld heeft onze selectie nog geen tonnen ervaring in het groterondewerk, maar het zijn stuk voor stuk renners met heel wat potentieel. Ik ben ervan overtuigd dat ieder van hen zich zal bewijzen in de Vuelta. Met deze jonge selectie mogen we zeker niet verwachten dat ieder van hen zich iedere dag in de kijker zal rijden, maar onze ambitie om een ritzege te pakken is in mijn ogen dan ook meer dan gerechtvaardigd met dit team. We mikken vooral op de overgangsetappes en lastige finishes bergop. Op papier zijn er alvast enkele mooie kansen om ons te tonen."