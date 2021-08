Renner van Bahrain Victorious niet meer gestart in derde etappe Ronde van Polen door medische redenen

Geen Heinrich Haussler meer in de derde etappe van de Ronde van Polen. De Australiër met Duitse roots zou namelijk last hebben van ischias, een zenuwpijn die bij bepaalde bewegingen kan worden opgewekt.

Bahrain Victorious laat op haar Twitterpagina weten dat een verdere behandeling nodig zal zijn en dat er ook nog een nieuwe diagnose zal volgen.

