Gaviria laat zien dat hij nog niet afgeschreven is met eerste zege uit 2021: "De overwinning waar ik naar op zoek was"

Fernando Gaviria weet weer wat winnen is. Zijn laatste overwinning dateerde van september vorig jaar. In de Ronde van Polen proefde de Colombiaan eindelijk nog eens de smaak van de zege: hij klopte Olav Kooij en Phil Bauhaus om de ritzege in de derde rit.

Het was toch niet helemaal een evidentie om het op een massasprint te doen uitdraaien. "Een grote groep geraakte weg, maar we waren overtuigd dat we die terug konden halen, als we samenwerkten, en konden strijden voor de overwinning. De jongens bleven goed samen en deden een uitstekende job", had Gaviria complimenten voor de ploegmaats.

TECHNISCHE OMLOOP

De mooie woorden bleven maar komen. "Ze zetten me af op de juiste plaats, ook al was de lokale omloop vrij technisch. Richeze en Troia hielden me beschermd en gidsten me goed." Dan was het kwestie om het zelf eens te kunnen afmaken.

Daar had Gaviria wel nood aan: zijn contract bij UAE loopt af en zijn ploeg haalde met Ackermann al een andere sprinter in huis. Afwachten dus wat de toekomst brengt. Gaviria heeft alleszins getoond dat hij nog altijd kan winnen. "Uiteindelijk was ik in staat om de overwinning te behalen waar ik naar op zoek was."