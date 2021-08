Evenepoel als leider naar slotdag in Denemarken, Van Poucke ziet renner van Rally winnen nadat hij zelf sprint inzet

Na zijn fantastische solo in Vejle was het aan Remco Evenepoel om zijn leiderstrui te verdedigen in de Ronde van Denemarken. De rit van Holbæk naar Kalundborg moet hij nog goed door komen, om het dan zaterdag eventueel te kunnen afmaken in de tijdrit.

De vroege ontsnapping in de vierde etappe van de Ronde van Denemarken bestond uit acht renners. Foldager, Joyce, Kristensen, Nielsen, Salmon, Toudal, Van Poucke en Zukowski kozen voor de aanval. Met Aaron Van Poucke was er dus ook een Belg mee voorop. Een valpartij zorgde even voor opschudding in het peloton, vlak voor de finale eraan kwam. Deceuninck-Quick.Step dunde de boel ook nog enigszins uit. Magnus Bak Klaris reed in zijn eentje naar de koplopers toe en nam daar de plek van Foldager in, die als eerste voorin moest passen. KRAGH ANDERSEN ZET DRUK Vlak voor de laatste ronde dook de voorsprong van de acht leiders onder de minuut. Op een glooiend gedeelte op iets meer dan tien kilometer van de finish achtte Kragh Andersen zijn moment gekomen om de rest onder druk te zetten en dan weet je dat je moet mee zijn. Die les had ook Evenepoel begrepen. Op de laatste korte hellingkon er ook nog wat te gebeuren. Pedersen schudde daar aan de boom, met Tiller in zijn wiel. De meesten kwamen nog terug. In de kopgroep kwamen er ook versnellingen. Met zijn zessen bleven ze strijden om uit de greep van de groep der favorieten te blijven. JOYCE MAAKT HET AF Dat lukte nog ook. Van Poucke trok van op de kop de sprint in gang, maar kon uiteindelijk niet meespelen voor de dichtste plaatsen: hij werd vijfde. Joyce bezorgde Rally Cycling de ritzege. Evenepoel begint zaterdag als leider aan de afsluitende tijdrit.