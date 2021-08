Tim Wellens op de tiende plaats in klassement van Ronde van Polen, maar hij wil meer: "Ik ga daar proberen om wat plaatsen op te schuiven"

Tim Wellens is aan een goede Ronde van Polen bezig. Hij is vaak voorin terug te vinden en hij volgt op de tiende plaats in het algemeen klassement. Onze landgenoot hoopt nog wat te kunnen opschuiven.

Tim Wellens staat dus tiende, maar de renner van Lotto Soudal hoopt nog wat te kunnen opschuiven in het algemeen klassement. "Een tiende plaats in het klassement is helemaal niet slecht. Ik kijk echt uit naar de tijdrit, waar ik zal proberen wat plaatsen op te schuiven", legde Wellens uit en staat te lezen op de Twitterpagina van Lotto Soudal.

Tim Wellens dacht er even aan om aan te vallen donderdag. "Er werd veel rondgekeken bij de favorieten en misschien had ik moeten anticiperen en alles of niets moeten spelen met een aanval. Maar ik aarzelde even en wachtte uiteindelijk op de sprint. Ik zat in de voorste posities, maar iedereen met meer snelheid kwam voorbij en ik kon het niet meer goed maken", aldus Wellens.